Dalla baraccopoli a Rignano per fare spesa gratis, fermati con 1000 euro di alimenti rubati

Dalla baraccopoli di Tor Cervara ad un supermercato di Rignano Flamino per fare spesa gratis. La coppia di ladri è stata però arrestata dai carabinieri della locale stazione. A fare incetta di alcolici e generi alimentari senza passare per le casse una coppia di cittadini romeni, di 25 e 23 anni, domiciliati al campo nomadi della periferia sud est di Roma, con l’accusa di furto in concorso all’interno di esercizio commerciale.

Spesa gratis al supermercato

Ad accorgersene del furto, è stato un carabiniere libero dal sevizio, che stava faceva la spesa in un supermercato di Rignano, che li ha bloccati proprio mentre stavano rubando varie bottiglie di liquori dal banco degli alcolici. La successiva perquisizione dell’autovettura in uso ai ladri, sono stati trovati ulteriori generi alimentari del valore di circa 1000 euro, rubati precedentemente da altri due supermercati di Rignano Flaminio. Il bottino trafugato è stato interamente recuperato e restituito ai legittimi responsabili degli esercizi commerciali.