Amanti delle 'bionde' rubano 250 pacchetti di sigarette

Una coppia di ladri amanti delle 'bionde'. I due hanno rubato 250 pacchetti di sigarette da un distributore automatico a Magliana ma sono stati arrestati per tentata rapina dagli agenti del Reparto Volanti.

Il furto poco dopo l'1:00 della notte fra il 20 ed il 21 novembre in via Pian Due Torri. Qui i due malviventi, dopo aver aperto un distributore di sigarette con una levachiodi (gergalmente 'piede di porco'), hanno sottratto circa 250 pacchetti di sigarette e, all’arrivo degli agenti, per guadagnarsi la fuga, hanno reagito aggredendoli.

Nonostante l'aggressione i poliziotti sono comunque riusciti a fermarli ed a recuperare la refurtiva. Identificati in due cittadini romeni di 33 e 27 anni sono stati arrestati. Costretti alle cure dell'ospedale due poliziotti, refertati in ospedale con 7 giorni di prognosi.