Casilina: ladri rubano scooter e lo caricano su un furgone

Stavano transitando su via Casilina, zona Porta Maggiore, quando hanno notato due uomini accanto ad un furgone. Gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato, insospettiti, hanno deciso di controllarli.

Un dubbio fondato quello degli agenti. All’interno del mezzo i poliziotti hanno rinvenuto uno scooter appena rubato. Accompagnati negli uffici del commissariato San Giovanni i due, identificati per due uomini romani, di 46 e 34 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.