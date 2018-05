Allarme criminalità a Talenti, ladri al rivenditore Vodafone. Colpo da 5mila euro

Allarme criminalità a Talenti dove questa notte i soliti ignoti hanno messo a segno un furto al rivenditore Vodafone. Ad essere preso di mira il negozio di telefonia ed accessori che si trova al civico 16 di via Arturo Graf. Un modus operandi simile ad altri furti messi a segno con le medesime modalità in altri esercizi commerciali del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro.

Ladri al rivenditore Vodafone di Talenti

La segnalazione alle forze dell'ordine alle 6:00 di oggi 17 maggio da parte di un residente che ha sentito dei forti rumori provenire dal negozio della Vodafone. In particolare i ladri, dopo aver forzato il lucchetto e danneggiato lo zoccoletto della serranda, sono entrati nell'esercizio commerciale. Rubati telefoni ed accessori per telefonia la banda si è poi dileguata.

Ladri in via Arturo Graf

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Basilio e la polizia scientifica a caccia di tracce lasciate dai malviventi. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, il furto (fra refurtiva e danni al locale) è costato alla titolare del negozio circa 5mila euro in totale.

Talenti nel mirino dei ladri

Dunque ancora un negozio svaligiato nella notte a Talenti. Sono almeno tre i furti consumati con le stesse modalità in meno di un mese. Ad aprire la triste lista la gioielleria Gambacurta di via Franco Sacchetti, svaligiata di oro e gioielli per un ammontare di circa 50mila euro la notte fra il 22 ed il 23 aprile.

Sit in di commercianti e residenti

In seguito al furto alla gioielleria Gambacurta commercianti e residenti di Talenti organizzarono un sit in per chiedere maggiore sicurezza nella zona. Dopo di allora un altro furto, questa volta in una profumeria di via Pietro Aretino. Da Talenti a Vigne Nuove, sempre nel III Municipio Montesacro, ladri ancora all'opera, questa volta da Cicli Castellaccio, con la banda in fuga con un bottino di circa 100mila euro la notte dello scorso 15 maggio.

Maggiore sicurezza a Talenti

A denunciare la situazione di Talenti e del III Municipio nella sua complessità Mario Astolfi, candidato con la Lega alle prossime elezioni che si terranno a giugno per scegliere il nuovo presidente della Circoscrizione. "Sono i dati che parlano - le sue parole -. Lo stesso negozio derubato questa notte era già stato visitato dai ladri lo scorso mese di gennaio. Dopo di allora altri negozi, tutti presi di mira nelle ore notturne. Una escalation che preoccupa molto residenti e negozianti di tutto il territorio, sempre più demoralizzati da quanto sta accadendo. C'è bisogno di maggiore sicurezza. Un tema caldo quello della sicurezza, che il nostro candidato presidente Francesco Maria Bova, fino a poco tempo fa primo dirigente di polizia proprio al commissariato del territorio (Fidene-Serpentara ndr) conosce molto bene e sappiamo saprà gestire nel migliore dei modi".