Fori Imperiali: ladri all'opera in un ristorante di largo Corrado Ricci, arrestati

Ladri in un ristorante di largo Corrado Ricci, nella zona dei Fori Imperiali. Ad arrestare i due la sera dello scorso 25 luglio sono stati gli agenti di polizia. I malviventi, entrambi cittadini georgiani, sono stati sorpresi e poi bloccati dai poliziotti dopo che avevano derubato una coppia di clienti seduta ai tavoli.

Ladri al ristorante di largo Corrado Ricci

Tutti e due di 34 anni, sono accompagnati presso il commissariato Trevi Campo Marzio, dove, al termine delle indagini sono stati arrestati per furto con destrezza.

Rapina al Colosseo

Il giorno dopo, sempre in serata, a finire in manette in via del Cardello, nella zona del Colosseo è stato invece un cittadino magrebino di 48 anni che aveva rapinato un cittadino statunitense del portafoglio. Rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e poi arrestato, dovrà rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria, del reato di rapina.