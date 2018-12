Ladri tagliano la serranda della profumeria e rubano il registratore di cassa

Ladri all'opera alla Garbatella. L'amara sorpesa poco dopo le 6:00 di venerdì 14 dicembre alla profumeria Happy Hair di via Prospero Alpino. Tagliata la serranda i ladri sono entrati nell'esercizio commerciale, che è anche fornitore per parrucchieri ed estetiste con vendita al dettaglio ed all'ingrosso, per poi dileguarsi con il cassetto del registratore di cassa con dentro il fondo cassa. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo di polizia che indagano sull'accaduto.