Talenti nel mirino dei ladri: rompono vetrina e ripuliscono profumeria

Talenti torna nel mirino dei ladri. Dopo l'escalation di criminalità che ha riguardato negli scorsi mesi diversi esercizi commerciali, il quartiere residenziale del III Municipio Montesacro torna sulle pagine delle cronache romane per un furto consumato la notte di domenica. Al centro dell'interesse dei ladri la profumeria che si trova su via Pietro Aretino, angolo via Luigi Capuana. L'allerta alle forze dell'ordine intorno alle 5:30 del 6 maggio.

Ladri alla profumeria di Talenti

In particolare i ladri hanno distrutto la vetrina che si trova dal lato via Aretino, presumibilmente con l'auto a bordo della quale si sono poi dileguati. Aperto un varco nella profumeria, la banda ha rubato profumi e prodotti di cosmesi che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale. Preso il bottino (ancora in via di quantificazione) la banda si è poi dileguata a bordo di una vettura.

Furto alla profumeria di via Pietro Aretino

Sul posto per accertare l'avvenuto furto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Talenti che indagano sull'accaduto assieme ai Militari dell'Arma del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i ladri sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.

Talenti nel mirino dei ladri

Talenti torna dunque nel mirino dei ladri. Risale allo scorso 24 aprile un sit in di commercianti e residenti preoccupati dopo l'ennesimo furto, con una banda riuscita a rubare oro e preziosi per un valore di 50mila euro dalla Gioielleria Gambacurta di via Franco Sacchetti. Mesi prima era toccato ad una gelateria, poi alla frutteria e ancora ad un bar dove è spettato ai proprietari mettere in fuga i malviventi. Ma non solo attività commerciali: a preoccupare i residenti fu anche una lunga scia di furti e scippi tra via Fucini e via Albertazzi.