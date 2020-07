Termini: distratto con una scusa viene derubato del portafogli dal complice

Uno distraeva la vittima ed il complice la derubava del portafogli. Siamo a Termini dove due cittadini romeni di 25 e 34 anni sono stati arrestati per furto dagli agenti della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per aver rubato un portafogli ad un cittadino italiano mentre percorreva via Gioberti.

Gli agenti, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno notato i due cittadini stranieri avvicinarsi ad un uomo, distrarlo con una scusa e sfilargli repentinamente il portafogli dalle tasche dei pantaloni per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due e a recuperare il portafogli, subito restituito al legittimo proprietario.