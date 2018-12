Rubavano capi griffati all'Outlet: la refurtiva nascosta nel passeggino del figlio di 5 anni

Rubavano capi griffati nei negozi dell'Outlet di Valmontone, gli staccavano le placche antitaccheggio e li nascondevano nel passeggino dove c'era il figlio di uno dei membri della banda, un incolpevole bimbo di 5 anni. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Colleferro ad arrestare due uomini moldavi, un 43enne residente a Roma con precedenti di polizia e un 35enne incensurato e senza fissa dimora, insieme ad una connazionale 34enne.

I malfattori, approfittando del notevole afflusso di avventori alla ricerca dell’acquisto del capo “griffato” in occasione del ponte dell’Immacolata, sono entrati in azione ripulendo tre negozi di abbigliamento.

I Carabinieri della Stazione di Valmontone, grazie ai servizi di controllo predisposti e alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’outlet unito alla tempestiva segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali interessati, hanno intercettato i ladri e scovato la tecnica di occultamento della merce.

Dopo aver asportato i capi di abbigliamento staccando l’etichetta allegata, la occultavano nel passeggino del figlio di cinque anni continuando imperterriti il loro pomeriggio di “shopping”. La merce recuperata, per un valore complessivo di 500 euro, è stata interamente restituita ai responsabili dei negozi.

Tutti e tre dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Per gli uomini sono scattate le manette e sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia. All’esito del giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, l’attività è stata convalidata in attesa di giudizio definitivo.