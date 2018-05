Torrevecchia: ladri al negozio della Wind, banda in fuga con la refurtiva

Sono fuggiti a bordo di un'auto grigia dopo aver rubato telefoni ed accessori di telefonia al negozio della Wind. E' accaduto poco dopo le 4:30 di questa notte in via di Torrevecchia, nell'omonimo quartiere del Municipio Monte Mario. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno constatato l'avvenuto furto.

Ladri alla Wind di Torrevecchia

Secondo quanto si apprende la banda, dopo aver forzato la saracinesca del rivenditore che si trova al civico 343 di via di Torrevecchia, ha infranto il vetro del negozio. Entrati nell'esercizio commerciale i ladri hanno quindi rubato quanto trovato nei locali (con il bottino ancora in via di quantificazione), per poi darsi alla fuga a bordo di una vettura.

Allertato il 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul caso indagano i carabinieri della Stazione Roma Montespaccato.