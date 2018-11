Colli Albani: forzano serranda del negozio e provano a ripulirlo, due arresti

Avevano già forzato la serranda di un negozio a Colli Albani ed erano pronti ad entrare e ripulirlo. Scattato l'allarme la sala operativa della Questura di Roma ha inviato in via Poggi d'Oro tre pattuglie della Polizia di Stato che hanno arrestato due stranieri per tentato furto aggravato e danneggiamento. Il tentativo poco dopo le 3:00 della notte del 19 novembre.