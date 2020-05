“Dobbiamo sbloccare il cellulare”, distraggono negoziante e rubano telefoni con un terzo complice

Hanno distratto il commerciante per farsi sbloccare il telefono. Uno parlava con il negoziante, il secondo ha rubato due cellulari e li ha passati ad un terzo ladro che è poi sparito con i due apparecchi telefonici. E’ accaduto nella mattinata di venerdì in un negozio di telefonia nella zona del Don Bosco.

In particolare i primi due complici sono entrati in un esercizio commerciale della via Tuscolana. Distratto il negoziante sono riusciti a passare due telefoni al complice prima di essere scoperti. Bloccati in qualche modo sono poi stati presi dagli agenti del Commissariato Tuscolano di polizia intervenuti sul posto.

Identificati un due cittadini della Georgia di 28 e 24 anni, il secondo è stato inoltre denunciato per ricettazione, in quanto il telefono che aveva portato a sbloccare è risultato provento di furto. In fuga il terzo complice, ricercato dalle forze dell'ordine.