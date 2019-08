Rubano scarpe in un negozio del centro commerciale, coppia di ladri in manette

Ladri a Castel Romano. A mettergli i bastoni fra le ruote gli agenti della polizia di Stato che proseguono i servizi di controllo del territorio a tutela dei numerosi turisti ma anche dei romani che amano fare shopping.

E così, nella giornata di lunedì, i poliziotti del Commissariato Spinaceto, diretto da Claudio Cacace, hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di romeni. A finire in manette per furto aggravato è stata una donna di 45 anni ed un uomo di 48.

La coppia, notata aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni negozi presenti all’interno del centro commerciale di Castel Romano, è stata bloccata subito dopo aver commesso un furto all’interno di un negozio di scarpe. Durante la perquisizione, nello zaino che avevano al seguito, gli agenti hanno rinvenuto merce varia per un valore di 270 euro nonché alcuni attrezzi per rimuovere l‘antitaccheggio.