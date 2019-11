Appio Latino nel mirino dei ladri: tagliano serrande di quattro negozi ma vengono arrestati

Erano finiti nel mirino dei ladri che già avevano ripulito diversi negozi la notte dello scorso 15 novembre con la stessa tecnica. Questa volta però la coppia di malviventi è stata bloccata ed arrestata dalla polizia, dopo essere stata sorpresi alle 4:00 della notte dentro ad una erboristeria di via Albenga, all'Alberone (in zona Appio Latino).

I ladri sono stati infatti 'pizzicati', dentro al negozio, vestiti di scuro, a volto coperto e torcia in mano, mentre stavano “ripulendo” il registratore di cassa.

Da alcuni giorni gli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, dopo una serie di furti notturni, tutti ai danni di negozi e tutti fatti tagliando di netto le serrande, stavano effettuando dei servizi mirati.

Alle 4 della notte scorsa, una delle pattuglie ha visto la saracinesca di un’erboristeria leggermente alzata; i poliziotti all’interno hanno sorpreso due albanesi, di 37 e 20 anni, che, travisati, stavano cercando di aprire il registratore di cassa.

I 2 albanesi avevano in tasca svariato contante ed erano attrezzati con 2 grossi cacciaviti, delle cesoie ed un pappagallo; gli investigatori, fuori dal negozio, nascosti tra le auto in sosta, hanno trovato un borsone ed un cassetto porta-soldi pieno di contante.

Nel raggio di poche centinaia di metri sono stati poi scoperti altri 3 esercizi commerciali, un negozio di casalinghi, sempre in via Albenga, un salone di bellezza in piazza di Ponte Lungo ed un’ agenzia di viaggi di via Appia Nuova, tutti con le serrande forzate.

I 2 albanesi sono stati arrestati e condotti dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare. Al momento, in attesa di un’eventuale domicilio idoneo, si trovano ristretti nel carcere romano di Regina Coeli.