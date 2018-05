Salario: rompe vetro di un'auto per rubare navigatore satellitare

"Topo d'auto" al Salario dove un cittadino albanese di 32 anni, con vari precedenti di polizia è stato colto in flagranza mentre, in via Pietro Mascagni, dopo aver infranto il finestrino, stava tentando di asportare un navigatore satellitare dall’interno di un’ autovettura parcheggiata. E' accaduto la notte del 7 maggio. Bloccato dagli agenti del commissariato Vescovio, è stato arrestato per furto aggravato.