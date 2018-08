Ladri rubano cimeli della seconda Guerra Mondiale al museo delle Ferrovie dello Stato

Ladri al museo delle Ferrovie dello Stato di Colonna. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati ad arrestare 4 cittadini romeni, di 35, 28, 19 e 18 anni, tutti domiciliati presso la baraccopoli di via Melibeo (zona Tor Cervara), sorpresi appena dopo aver asportato beni di interesse storico nello spazio museale della via Casilina.

Ladri al museo delle Ferrovie dello Stato

Transitando lungo la via, i Carabinieri hanno notato l’effrazione del cancello d’ingresso del museo e sono intervenuti per una verifica all’interno e nelle aree circostanti dove hanno rintracciato e bloccato i ladri, anche grazie ai colleghi della Compagnia di Palestrina, ancora in possesso degli arnesi da scasso utilizzati e della refurtiva: una moneta antica in argento, risalente al periodo del secondo conflitto mondiale; un paio di gemelli in argento, risalente al periodo del secondo conflitto mondiale; un baule antico con lo stemma delle FF.SS.; due bilance antiche in ottone e due pompe in rame.

Furto di cimeli al museo delle Ferrovie della via Casilina

Quanto recuperato è stato riconsegnato al responsabile del museo mentre gli arrestati sono stati portati nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.