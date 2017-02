Portonaccio: ladri al mercato coperto di via San Romano

Sono entrati da una finestra, poi, armati di piede di porco ed attrezzi da scasso hanno cominciato il loro lavoro notturno depredando tre banchi di frutta e verdura ed uno dei due negozi di parrucchiere presenti all'interno della struttura. A fare i conti con una banda di ladri i commercianti del Mercato Coperto San Romano di Portonaccio. Aperte stamattina le porte della struttura di via San Romano l'amara sorpresa. Ad avere la peggio il Capolinea Team, ripulito di phon, ferri, forbici professionali, shampoo, tutte le attrezzature da parrucchiere ed addirittura lo stereo, senza considerare i danni alla porta, forzata, secondo i primi accertamenti, con un piede di porco, con una conta dei danni che si aggira intorno ai 2mila euro.

LADRI AL MERCATO COPERTO - Oltre al negozio di parrucchiere, la banda è riuscita a penetrare anche in tre banchi per la vendita di frutta e verdura, depredando bottiglie di olio, di vino e tutte le monete (circa 1000 euro secondo quanto riferiscono i negozianti) in uso per dare il resto ai clienti che il venerdì affollano la struttura di Portonaccio. Nelle mire dei malviventi anche il bar del mercato, nel quale comunque la banda non è riuscita ad entrare dopo aver provato, anche in questo caso, ad aprire la porta con attrezzi da scasso. Stamattina alle 7:30 la denuncia alle forze dell'ordine, con l'arrivo sul posto degli agenti di polizia del Commissariato Sant'Ippolito che indagano sull'accaduto.

COMITATO BELTRAMELLI-MEDA-PORTONACCIO - Proprio il mercato di San Romano era salito alla ribalta delle cronache locali in questi primi due mesi del 2017 a causa della chiusura dello sportello anagrafico presente al suo interno. Riaperto lo scorso 13 febbraio, i titolari dei banchi della struttura si sono però trovati ancora al centro dell'attenzione, questa volta però a causa dei ladri. A chiedere con forza la riapertura dello sportello il Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio con il presidente dello stesso, Fabrizio Montanini che rilancia la richiesta di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area. "Quanto accaduto questa notte - dichiara Montanini - deve riportare all'attenzione degli amministratori lo stato di abbandono del mercato. In un momento di crisi economica come questo, dover fare i conti con i ladri rende la situazione ancora più complicata". Così dopo la riapertura dello sportello anagrafico, il Comitato per conto dei cittadini chiede "almeno l'installazione di videocamere di sorveglianza, o almeno di un servizio di guardiania con un custode come una volta".