Via Teano: predoni sopresi a rubare all'isola ecologica

Predoni all'opera all'isola ecologica del Prenestino. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due uomini romeni di 24 e 50 anni, domiciliati presso la baraccopoli di via Salviati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Poco dopo le 14 di sabato, i due si sono introdotti nel centro raccolta di rifiuti ingombranti dell’AMA, scavalcando la recinzione. I militari nel transitare lungo via Teano, li hanno sorpresi mentre cercavano di asportare del materiale elettrico ed alcune bastterie in disuso, custodite nel deposito.

I due ladri sono stati arrestati e condotti in caserma, trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.