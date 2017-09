Predoni all'isola ecologica Ama: forzano cancello e rubano metalli

Predoni all'isola ecologica di via della Bufalotta. E' accaduto poco dopo le 19:00 dello scorso 23 settembre al centro raccolta rifiuti Ama di Casal Boccone. Qui gli agenti del reparto volanti hano tratto in arresto arresto per furto aggravato in concorso una donna romena di 26 anni, e denunciata in stato di libertà per lo stesso reato una connazionale di 17 anni.

Furto all'isola ecologica di Bufalotta

Le stesse si erano introdotte all’interno del deposito, forzandone il cancello, al fine di asportare “metalli nobili” dal materiale lì contenuto.