Ladri all'isola ecologica di Mostacciano: fermata banda di minorenni

Uno in attesa nella vettura con il motore acceso ed altri due pronti a depredare l'isola ecologica di Mostacciano. Così tre minorenni residenti nella baraccopoli di Castel Romano sono stati scovati e poi arrestati nella notte del 31 luglio dalla Polizia Locale di Roma Capitale dopo essere entrati nel deposito AMA di Mostacciano, a via Riccardo Boschiero.

Banda di ladri minorenni all'isola ecologica

Si tratta di un ragazzo di 16 anni, e due ragazze di 15 e 17 anni. Tutti con precedenti specifici per furto e reati contro il patrimonio. In particolare il primo era già stato arrestato il 6 aprile 2018 per furto aggravato con il padre e il 17 aprile con entrambi i genitori, sempre all'interno dell'isola ecologica di Mostacciano.

Furto all'isola ecologica di Mostacciano

Gli agenti, durante un normale servizio di pattugliamento nella zona, hanno notato una Renault Espace con targa francese con un ragazzo al volante e tre persone che scavalcavano la recinzione del centro di raccolta. Hanno quindi aspettato che i giovani uscissero e li hanno arrestati in flagranza di reato per aver rubato i rifiuti.

Rifiuti e refurtiva nell'auto

Al momento della perquisizione della vettura sono stati trovati rifiuti di vario genere, provenienti sia dai cassonetti che dall'isola ecologica. Oltre a carta e cartone, abbigliamento, batterie, accumulatori contenenti sostanze tossiche, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso con componenti pericolosi, anche plastica e metalli. I tre minorenni dovranno rispondere ora all'Autorità Giudiziaria per furto, con l’aggravante che il fatto è stato commesso in orario notturno, in uno stabilimento destinato ad un pubblico servizio e che ha riguardato rifiuti pericolosi.