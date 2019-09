Furti all'isola ecologica, operaio fornisce targa dell'auto dei ladri ed i carabinieri li arrestano a casa

Già conosciuti per precedenti specifici li hanno raggiunti a casa dopo aver avuto la targa dell'auto e li hanno trovati con la refurtiva. E' accaduto nella giornata di mercoledì 11 settembre quando i Carabinieri della Stazione di Formello hanno arrestato un romano di 48 anni e una cittadina del Regno Unito di 46, entrambi nullafacenti e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

A dare l’allarme è stato un operaio dell’isola ecologica di Formello, situata in via Valle Scurella, che nel primo pomeriggio aveva notato la presenza di alcune persone all’interno della struttura, nell’orario di chiusura. Dopo essere stati scoperti i ladri sono subito fuggiti, prima attraverso una feritoia ricavata lungo la recinzione e, successivamente a bordo del proprio veicolo.

Grazie alla indicazioni dell’operaio, che era riuscito a prendere il numero di targa e il tipo di veicolo dei due, i Carabinieri sono riusciti ad individuare i due autori, già conosciuti per precedenti specifici, raggiungendoli presso la loro abitazione.

Individuati presso la loro abitazione a seguito della perquisizione personale e precisamente di quella veicolare, all’interno del bagagliaio della propria auto hanno rinvenuto diverso materiale che era stato sottratto dal centro. Il materiale rinvenuto composto da 15 chili di rame e 10 di materiale ferroso, 7 accumulatori per auto, 6 unità esterne di condizionatori d’aria è stata poi riconsegnata al responsabile della struttura.

Il 48enne e la sua compagna dopo l’arresto sono stati accompagnati in caserma e successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati riaccompagnati presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.