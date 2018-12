Scippano donna davanti la scuola, inseguiti e bloccati da due cittadini in scooter

Inseguiti e bloccati da due cittadini in scooter e poi arrestati dalla polizia. La mattinata mozzafiato nella zona dei Colli Portuensi, dove due borseggiatori avevano appena rubato la borsa ad una donna che aveva accompagnato la figlia a scuola. Ad essere fermati per rapina impropria un cittadino dell'Ecuador di 39 anni ed un uomo nato a Cuba di 34 anni, in fuga un terzo complice.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 9:00 davanti di mercoledì 19 dicembre davanti la scuola Margherita Hack di largo Victor Hugo Girolami. Qui la vittima, una donna romana di 61 anni in auto insieme alla nipote 13enne, è stata avvicinata al finestrino da un uomo che fingendo di non parlare bene italiano le ha chiesto informazioni. Nel frattempo il complice ha aperto lo sportello dalla quale era uscita la nipote e si è impossessato della borsa della donna alla guida.

Accortasi del furto, la nipote ha provato a fermare lo scippatore ma è stata strattonata cadendo in terra. I due ladri sono quindi saliti a bordo di una Alfa 156 dove c'era una terza persona alla guida e sono fuggiti in direzione via del Casaletto. Le urla della donna e della nipote hanno però attirato l'attenzione di due uomini in scooter (entrambi romani) che, vista l'auto in fuga l'hanno inseguita.

In fuga a tutta velocità l'auto con a bordo i borseggiatori ha terminato la propria corsa contro un'altra vettura in sosta all'altezza di largo Eugenio Morelli. Impossibilitati a marciare con l'auto i tre sono quindi scappati a piedi. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della polizia e del commissariato Primavalle che hanno trovato uno dei due ladri bloccato dai cittadini in viale dei Colli Portuensi. Stesso destino anche per il complice, trovato e bloccato in largo Nostra Signora di Coromoto.

Sottoposti a fermo i due borseggiatori sono stati riconosciuti quali autori del furto dalla vittima e dalla nipote con la borsa rubata alla 61enne trovata all'interno dell'Alfa 156 inseguita dai due scooteristi. Accompagnati negli uffici del commissariato Primavalle di polizia i due sono stati "indagati in stato di arresto per rapina impropria".

Un episodio che ricorda da vicino quanto accaduto lo scorso 3 settembre sempre ai Colli Portuensi (qui la notizia). In quel caso quattro borseggiatori rubarono la borsa ad una famiglia. Il padre dopo aver chiesto aiuto ad un motociclista li inseguì e riuscì a bloccarne due, che poi rischiarono di essere linciati dalla folla.