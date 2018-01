Ladri da Giufà, la libreria caffè di San Lorenzo: "Un trauma, siamo pronti a ripartire"

Brutta sorpresa venerdì mattina da Giufà Libreria Caffè, a San Lorenzo, visitata nella notte dai ladri. L'amara notizia è stata resa nota dai titolari della libreria indipendente aperta nel 2005 a via degli Aurunci, nel cuore del quartiere. Un brutto risveglio, "chi ha aperto la mattina ha trovato vetri rotti, confusione, una finestra forzata e il frutto del nostro lavoro sparito". "Qualcuno insomma ha pensato che svaligiare una piccola libreria indipendente potesse essere un colpo fruttuoso, ma la verità è che per una realtà come la nostra eventi come questo rappresentano un trauma che a fine mese incide profondamente sul bilancio. E sul nostro morale".

Ladri da Giufà a San Lorenzo

Il locale di San Lorenzo è molto frequentato, con la doppia funzione di caffetteria e libreria. Proprio per questo i ragazzi di Giufà si appellano ai propri clienti ed amici, rassicurandoli: "Niente paura eh, siamo già pronti per ripartire e anzi: non ci siamo fermati nemmeno per un'ora. Però stavolta, e ancora di più, abbiamo bisogno di sapere che ci siete: passate a trovarci, per un caffè, un libro, un vino, un saluto. Prendetevi una pausa, fate due passi fino a questo piccolo posto che come ci dite spesso (e come a noi piace che sia) un po' è casa vostra. Vi aspettiamo, solito orario. Lunga vita alle librerie! Lunga vita a chi le frequenta!". Un appello che ha avuto gli effetti desiderati, con centinaia di post sulla pagina facebook della libreria caffè ad esprimere solidarietà ai titolari del locale.

Furto da Giufà Libreria Caffè