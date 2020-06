Ladri in gioielleria: danneggiano vetrine e fuggono con oro e preziosi

Furto in gioielleria a San Giovanni dove ignoti sono fuggiti con oro e preziosi. La segnalazione al 112 nel cuore della notte di martedì 23 giugno dalla via Appia Nuova. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato San Giovanni di polizia che hanno accertato l'avvenuto furto. In particolare i ladri hanno prima divelto una serranda con una levachiodi (il cosiddetto 'piede di porco') per poi danneggiare due vetrine della Gioielleria Raggi.

Ripulite le due vetrine di oro e gioielli la banda si è quindi data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Da quantificare il bottino. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica a caccia di elementi utili a risalire ai ladri.