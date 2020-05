Ladri golosi a Colli Aniene: sfondano vetrina della gelateria e scappano con il fondo cassa

Ladri a Colli Aniene dove stanotte è stato messo a segno un furto in gelateria. Ad essere preso di mira Geppy Sferra, il primo ristorante di gelato a Roma. A scoprire la vetrina danneggiata il titolare del bar vicino.

A raccontare l'accaduto il proprietario ed ideatore del ristorante del gelato, aperto con una seconda sede anche in zona Tor de' Schiavi. "Sembra che qualcuno abbia avuto una irrefrenabilie voglia di gelato - sdrammatizza l'artigiano del gelato -. Purtroppo non è la prima volta, in sei anni ci hanno provato quattro volte, riuscendo nei loro intenti due volte".

Ad essere rubato il fondo cassa utilizzato per l'apertura mattutina della gelateria di viale Giovanni Battista Bardanzelui dopo che i ladri hanno infranto la vetrina della gelateria utilizzando due lastre di travertino in uso ad un vicino esercizio commerciale che sta facendo dei lavori di ristutturazione.

"Mi ha chiamato il barista alle 6:30 di questa mattina - spiega ancora Geppy Sferra - una volta vista la vetrina del negozio infranta". Denunciato il furto alle forze dell'ordine "voglio ringraziare i tanti residenti del quartiere venuti stamattina in gelateria ad esprimerci vicinanza".

Solidarietà che, come ci tiene ancora a sottolineare il gelataio "Ci è stata manifestata con messaggi d'affetto anche in questi due difficili mesi di lockdown. Siamo felici di questa comunità che abbiamo creato assieme agli altri commercianti qui in zona. Purtroppo i furti sono quasi all'ordine del giorno, ma non ci facciamo scoraggiare. Anche oggi siamo aperti, chiediamo ai nostri clienti ed amici solo un pizzico di pazienza e collaborazione in modo da consentire al vetraio la sostituzione del vetro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Affrontiamo anche questa - conclude Geppy Sferra - cercando di rimanere sempre positivi e soprattutto continuando a fare del nostro meglio".