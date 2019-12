Casilina: rubano furgone, poi si scagliano contro il proprietario che li scopre

Da Valmontone a Paliano nel nord della provincia di Frosinone per rubare un camioncino da lavoro all’interno di una fabbrica in località Castellaccio su via Casilina. Un tentato furto che per i due valmontonesi (uno di 35 anni e l’altro di origine romene di 60 anni) si è trasformato in una colluttazione con tanto di minacce al proprietario. Lo scrive FrosinoneToday.

La notte scorsa, dopo essere riusciti ad introdursi all’interno di questa azienda, i due ladri già avevano messo in moto l’autocarro ma mentre stavano per uscire sono stati raggiunti dal titolare che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri. In poco tempo si è acceso uno scontro tra i tre che è stato interrotto con l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Anagni che dopo aver rinvenuto e sottoposto sequestro copioso materiale atto allo scasso hanno restituito l’autocarro al legittimo proprietario.

I due valmontonesi dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le camere di sicurezza della compagnia di Anagni in attesa rito direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria.