Colpo in farmacia: rubati 15mila euro, caccia alla banda di ladri

L'allerta dei ladri nell'esercizio commerciale è arrivata sul telefono cellulare del farmacista nel cuore della notte. Un allarme che non è stato però sufficiente ad evitare il furto con la banda di ladri segnalata dalla App del suo apparecchio telefonico riuscita a dileguarsi prima dell'arrivo della polizia.

Il furto è stato messo a segno intorno all'1:30 della notte fra il 5 ed il 6 febbraio in una farmacia di via Giacomo Trevis, all'Ardeatino. Qui una banda di ladri, dopo essere riuscita ad entrare nel locale, ha rubato due casse ed un astuccio contenenti circa 15mila euro per poi darsi alla fuga.

Arrivati sul posto gli agenti delle Volanti e del commissariato Tor Carbone di polizia hanno quindi acquisito le immagini di videosorveglianza a caccia di elementi utili a risalire ai ladri.