"Mani di velluto" in farmacia, ladri in manette. Potrebbero aver ripulito altri negozi

Come nel film Mani di Velluto con Adriano Celentano, ma invece che rubare per fare colpo su una donna e poi risarcire le ignare vittime lo facevano per arricchire le loro tasche. A finire in manette due ladri, entrambi cittadini georgiani, arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in quanto ritenuti responsabili di un furto commesso in una farmacia di via Carlo Alberto all'Esquilino dieci giorni fa.

Ladri alla farmacia di via Carlo Alberto

I due pensavano di averla fatta franca. Ad intralcaire i loro piano i militari dell'Arma coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, gruppo reati gravi contro il patrimonio (presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto dottoressa Lucia Lotti). I due ladri, di 21 e 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati traditi dai filmati della videosorveglianza della farmacia che, all’epoca dei fatti, li immortalò "in azione".

Furto alla farmacia dell'Esquilino

Intervenuti presso l’esercizio commerciale per la segnalazione di un ammanco di prodotti farmaceutici e di profumeria del valore di diverse centinaia di euro, i Carabinieri, acquisiti i filmati, hanno dato un volto ai malfattori. Da allora, la ricerca dei malviventi non si è mai fermata anche perché, nelle farmacie della zona, erano stati segnalati altri misteriosi ammanchi di costosi prodotti.

Ladri fermati in piazza Vittorio

Domenica pomeriggio, i Carabinieri hanno riconosciuto i due complici in piazza Vittorio Emanuele II e li hanno bloccati. Ora sono in carcere a Regina Coeli e dovranno difendersi dall’accusa di furto aggravato in concorso. Le indagini dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante proseguono per accertare se le loro “mani di velluto” siano le stesse autrici di altri furti consumati con le stesse modalità, probabilmente anche nella stessa farmacia.