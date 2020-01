Si confondono tra i clienti e rubano cosmetici in farmacia

Uno distraeva l'addetto alle vendite ed i complici depredevano i cosmetici da una farmacia del Centro Storico. I tre ladri sono però stati fermati ed arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo al termine di un servizio di osservazione e pedinamento. A finire in manette 3 cittadini della Georgia di 30, 34 e 31, tutti già con precedenti, per il reato di furto aggravato in concorso.

I militari, impegnati nei quotidiani servizi volti al contrasto dei furti all’interno degli esercizi commerciali del centro storico, hanno notato i tre “volti noti”, in via Tomacelli ed hanno deciso di pedinarli.

Arrivati in piazza Cardelli, il trio si è diretto all’interno di una farmacia e, approfittando della calca di avventori all’interno del negozio, il 34enne e il 31enne sono riusciti ad a rubare varie confezioni di cosmetici, occultandole in una tracolla, mentre il 30enne con alcune richieste ha distratto un addetto alle vendite.

I Carabinieri sono subito intervenuti ed hanno bloccato i tre ladri e li hanno portati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

La refurtiva, che ammonta a circa 200 euro, è stata completamente recuperata e riconsegnata al titolare della farmacia.