Tentano colpo al distributore, messi in fuga dai soldati. Fuggono lanciando cassaforte contro la polizia

Notte movimentata sulla via Laurentina. A darle il via una una banda di ladri che ha tentato di rubare la cassaforte che si trovava in un bar di un distributore di carburante. A mettergli i bastoni fra le ruote i soldati dell'Esercito prima e la polizia poi, con gli agenti riusciti a recuperare la cassaforte lanciatagli contro dai malviventi poi riusciti a far perdere le loro tracce.

Spaccata al distributore Ip della Laurentina

I fatti hanno cominciato a prendere corpo poco dopo la mezzanotte di domenica, quando i militari dell'Esercito del raggruppamento Lazio-Umbria- Abruzzo impiegati nell'Operazione Strade Sicure, di rientro in caserma dopo aver svolto servizio di vigilanza, hanno notato tre individui all'interno del bar del distributore Ip della via Laurentina. I soldati, sotto la guida del Generale di Brigata Paolo Raudino, dopo aver notato la vetrata del locale infranta hanno quindi invertito la marcia per sventare la 'spaccata'.

Furto della cassaforte del bar del distributore

Visto il mezzo dell'Esercito arrivare al benzinaio la banda ha quindi caricato la cassaforte appena rubata nel bar ed è salita su una Fiat Multipla di colore nero fuggendo in direzione Tor Pagnotta. Giunti nel piazzale del distributore i militari sono quindi scesi per controllare il perimetro della zona. Quindi l'allerta alla polizia.

Banda lancia cassaforte contro la polizia

Diramata la nota di ricerca di quattro uomini in fuga a bordo di una Fiat Multipla nera, la polizia si è messa quindi alla ricerca della banda. Intercettata l'auto con i malviventi gli agenti hanno provato a fermare la sua corsa. All'altezza dell'incrocio fra via Celine e la via Laurentina i malviventi, quasi braccati dalla polizia hanno quindi tentato il tutto per tutto lanciando la stessa cassaforte contro la vettura delle forze dell'ordine.

Cassaforte recuperata

Finita fuori strada la volante, la banda è riuscita quindi a guadagnare nuovamente terreno per poi impattare contro una seconda macchina della polizia intervenuta in ausilio ai colleghi. Nonostante l'incidente i quattro sono però riusciti a dileguarsi a piedi in un parco della zona facendo al momento perdere le loro tracce. Recuperata la cassaforte mediante la quale la banda è riuscita in qualche modo a fuggire, la stessa è stata riconsegnata al titolare del distributore di carburante. I quattro fuggitivi sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.