Ladri di biciclette a Campo de' Fiori: arrestati dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due nomadi, di 39 e 46 anni, domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone, nullafacenti e già con precedenti specifici.

Ladri di biciclette a Campo de' Fiori

I militari nel corso di alcuni controlli del territorio, su segnalazione al 112, in via dei Banchi Vecchi, a pochi passi da Campo de Fiori, hanno bloccato i due nomadi mentre si stavano allontanando con una bici elettrica, poco prima rubata. I due erano riusciti a forzare la catena e portare via la bici.

Arnesi da scasso sequestrati

A seguito della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi da scasso che sono stati sequestrati, mentre la bici è stata riconsegnata alla vittima.

Entrambi sono stati trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.