Monteverde: ladri di materassi alla sede della Croce Rossa, arrestati

Dei ladri senza scrupoli arrestati dopo aver rubato nella sede della Croce Rossa Italiana di Monteverde. L'allerta alle 7:30 di ieri mattina. Gli agenti della polizia di stato del locale commissariato sono intervenuti in via Bernardino Ramazzini in seguito alla segnalazione di un furto dagli spogliatoi del personale della CRI.

Furto alla Croce Rossa di Monteverde

Sul posto i poliziotti apprendevano dagli addetti alla vigilanza che durante la notte erano stati forzati alcuni armadietti ed asportate delle divise, alcuni materassi e lenzuola. Aggiungevano inoltre di aver notato un uomo ed una donna scappare repentinamente dai suddetti locali.

Minacce con una lametta

A seguito di una immediata ricerca, dopo aver acquisito le descrizione dei fuggitivi, gli agenti hanno fermato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Pubblico Ufficiale due uomini di 58 e 44 anni, entrambi italiani e con precedenti di polizia. I due infatti, individuati dal personale della Polizia di Stato, per sfuggire all’arresto, li hanno minacciati con una lametta.