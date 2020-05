Primavalle: ladri tentano furto al concessionario moto Ktm

Tentato furto nella notte a Primavalle. Nel mirino di una banda di ladri il concessionario ufficiale Ktm moto di via Giulio III. Il tentativo poco dopo l’1:00 della notte fra l’11 ed il 12 maggio.

In particolare la banda è arrivata al civico 27 della strada a bordo di un’auto e mediante attrezzi da scasso ha danneggiato una delle serrande della Scuderia Milani. I rumori della banda hanno però risvegliato alcuni residenti che hanno quindi allertato la centrale operativa del 112.

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia Roma San Pietro che hanno messo in fuga i ladri a mani vuote, rinvenendo e sequestrando gli attrezzi del ‘mestiere’ dei predoni. Sul posto per raccogliere elementi i carabinieri del VII Nucleo Investigativo della compagnia di via in Selci.