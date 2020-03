Tentano di asportare la cassa continua del Conad, ma se ne vanno a mani vuote

Non è solo la gente “normale” a pensare che in questi tristi momenti in cui siamo costretti a stare a casa per evitare la diffusione del Coronavirus gli unici esercizi commerciali che per ovvi motivi stanno vedendo aumentare gli incassi siano i supermercati, oltre che le farmacie. Sono tra i pochi che possono restare aperti per garantire l’approvvigionamento dei viveri e per cercare di far andare avanti le famiglie. Lo scrive FrosinoneToday.

Ovviamente anche i malviventi hanno capito che in questi posti girano i soldi e cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di furti o tentativi di furti come quello della notte tra sabato e domenica 15 marzo alla Conad di Colleferro, nel sud della provincia di Roma, su via Fontana dell’Oste.

Questa mattina i dipendenti del grande esercizio commerciale appena entrati hanno sentito un forte odore di bruciato e subito dopo hanno capito che qualcuno nella notte aveva provato a far saltare la cassa continua che dà verso l’esterno dell’edificio, ma il furto sarebbe saltato in quanto la struttura di metallo è rimasta al proprio posto.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine che stanno cercando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.