Banda di ladri al centro commerciale: nella borsa schermata trovati vestiti per oltre duemila euro

Tre ladri specializzati nei furti di abiti. A scoprirli gli uomini della vigilanza del centro commerciale Porta di Roma. La banda, due uomini ed una donnna, è stata infatti fermata mentre provata ad allontanarsi dalla galleria commerciale di via Alberto Lionello con oltre 2mila euro di refurtiva.

Il furto si è consumato intorno alle 14:00 di lunedì quando gli addetti al servizio di vigilanza del Centro Commerciale di Roma nord est hanno notato i tre uscire con fare sospetto da Pellizzari, negozio di abbigliamento. Con una borsa stranamente rigonfia gli addetti alla sicurezza hanno quindi fermato i tre, in attesa dell'arrivo della Polizia.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara di polizia che, aperta la borsa schermata, hanno rivnenuto refurtiva per un valore di 2.350 euro. Accompagnati negli uffici di via Enriquez i tre sono stati identificati in una donna dell'Ecuador di 26 anni e due cittadini cileni di 31 e 42 anni.

Arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso i tre sono stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con la refurtiva restituita ai dipendenti del negozio preso di mira dalla banda di ladri.