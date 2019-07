Ladri nella sede del Partito Radicale: smurata cassaforte con soldi e documenti

Hanno aprofittato di una porta secondaria per entrare nella sede del partito, smurare una cassaforte e far perdere le proprie tracce con denaro e documenti. Al centro dell'interesse dei ladri una cassetta di sicurezza che si trovava nella sede del Partito Radicale di via di Torre Argentina, in Centro Storico a Roma.

La scoperta la mattina di lunedì 8 luglio all'interno degli uffici dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Allertati i carabinieri sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Stazione Piazza Farnese e quelli del Nucleo Radiomobile. I ladri, dopo aver rubato la cassetta di sicurezza nella quale erano contenuti un paio di migliaia di euro e documenti contabili, hanno fatto sparire anche tablet e pc lasciati in un'altra stanza della sede del partito.

A pubblicare la foto della cassaforte smurata sulla propria pagina Facebook Francesco Turco: "Il giorno dopo il congresso svaligiata la sede del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito".