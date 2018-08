Ladri nella casa di Alessandro Gassmann: "Non hanno rubato i premi di papà, solo i miei"

Nessun premio di papà Vittorio bensì quelli del figlio Alessandro Gassmann. A comunicarlo ai suoi followers tramite la propri pagina Twitter è lo stesso attore romano, vittima di un furto lo scorso Ferragosto nella sua abitazione di via dei Coronari, nel Centro di Roma. "NON hanno rubato premi di mio padre,che si trovano in altro luogo, ma “solo” i miei. Questo rende tutto meno malinconico. Ancora grazie per l’affetto".

Furto in casa di Alessandro Gassmann

Il furto nella casa di Vittorio Gassmann è avvenuto la notte tra il 15 ed il 16 agosto. Ad accorgersi della 'visita' dei ladri fu la domestica che poi allertò la polizia. Intervenuti in via dei Coronari gli investigatori accertarono il furto di monili in oro, gioielli, abiti di marca ed i premi vinti da Alessandro Gassmann. Inizialmente si pensava fossero spariti anche i riconoscimenti di papà Vittorio, notizia poi smentita dall'attore romano con un tweet nel quale ha ringraziato i suoi fans per la vicinanza trasmessagli. L'attore si trovava fuori città.