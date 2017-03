Guidonia: ladri al cantiere, recuperati attrezzi da lavoro per 50mila euro

Prima hanno trovato i ladri poi la refurtiva, per un valore di 50mila euro. Le indagini da parte dei carabinieri della Tenenza di Guidonia, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli e d’intesa con Procura della Repubblica di Tivoli. In particolare i militari della caserma di largo Paolo Centroni, nell’ambito di mirate attività preventive finalizzate al contrasto dei reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà tre persone di 40, 31 e 19 anni, resisi responsabili del reato di furto e ricettazione di un ingente quantitativo di materiale da cantiere rubato ai danni di una società operante nel Comune di Guidonia, provincia nord est della Capitale.

LA REFURTIVA - Dopo il furto, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno avviato le indagini finalizzate all’identificazione degli autori. A seguito di una perquisizione domiciliare a casa di un sospettato, i Carabinieri hanno trovato la refurtiva consistente in trapani, levigatrici, martelli pneumatici, smerigliatrici, saldatori e numerosissimi altri vari attrezzi da cantiere di un valore equivalente a circa 50.000 euro.

PROSEGUO DELLE INDAGINI - La refurtiva è stata repertata e dopo un accurato inventario sarà restituita all’avente diritto. Sono ancora in corso, inoltre, ulteriori attività investigative finalizzate all’identificazione di eventuali altri complici.