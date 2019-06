Termini: allontanati da passeggero non si rassegnano e borseggiano secondo turista

Scoperti ed allontanati da una prima possibile vittima non si sono rassegnati ed hanno borseggiato un secondo turista. I due ladri sono stati però arrestati dagli agenti della Polizia di Stato della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio. A finire in manette dopo essere entrati all'opera alla stazione Termini due cittadini di nazionalità algerina, poi arrestati per il furto di un bagaglio ai danni di un turista italiano.

I due uomini, di 21 e 28 anni, già conosciuti dagli agenti perché dediti a questo tipo di reati, sono stati individuati dai poliziotti mentre, all’interno della Stazione stavano seguendo alcuni turisti con bagagli al seguito. I viaggiatori accortisi dei movimenti sospetti dei due giovani, li hanno fatti desistere facendoli allontanare.

Poco dopo però la coppia, ha individuato un’altra potenziale vittima che questa volta è risultata meno attenta. I due stranieri lo hanno seguito e approfittando di un momento di distrazione hanno avvicinato il malcapitato e, con la scusa di chiedere informazioni, lo hanno distratto e gli hanno sfilato il marsupio.

A questo punto, i due stranieri, sicuri di non essere stati notati, hanno tentato di allontanarsi con la refurtiva ma sono stati immediatamente bloccati e tratti in arresto dalla pattuglia della Polizia Ferroviaria presente sul posto.