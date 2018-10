Rubano prodotti per 1800 Euro alla Coin con borse schermate, in casa un deposito di merce rubata

Un furto con borse schermate alla Coin di San Giovanni. Arrestata la coppia di ladri i carabinieri hanno poi scoperto un appartamento usato come deposito di altra merce rubata. Sono stati i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante ad arrestare un uomo ed una donna, entrambi cittadini colombiani di 56 anni, con l’accusa di furto aggravato.

Ladri alla Coin a San Giovanni

Nel pomeriggio di mercoledì, intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 da parte del personale del grande magazzino in piazzale Appio, i Carabinieri hanno bloccato i due perché trovati in possesso di numerosi prodotti, del valore di 1.800 euro circa, occultati all’interno di una borsa schermata, idonea ad eludere i dispositivi antitaccheggio.

Deposito di merce rubata ai Colli Portuensi

Nelle tasche di uno dei ladri, i Carabinieri hanno trovato alcune ricevute di pagamento di utenze riconducibili ad un appartamento in piazza San Giovanni di Dio, ai Colli Portuensi, che hanno deciso di controllare. All’interno hanno scoperto un vero e proprio deposito di merce rubata, ancora tutta etichettata, prezzata e altre borse schermate. Sono stati rinvenuti e sequestrati 8 confezioni di profumo di una nota marca, due paia di occhiali da sole, diverse collane, bracciali e vari capi di abbigliamento.

Coppia di ladri in manette

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Accertamenti sono in corso al fine di restituire l’ulteriore materiale rinvenuto all’interno dell’abitazione.