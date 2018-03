Tagliano la catena con la tronchese e rubano una bici elettrica, ladri seriali in manette

Li hanno 'pizzicati' mentre tentavano di tagliare con una tronchese la catena della bici elettrica che volevano rubare. A mettergli i bastoni fra le ruote i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che hanno arrestato, in flagranza di reato, due ladri – un romano di 51 anni e un 59enne originario della provincia di Reggio Calabria, entrambi con precedenti specifici.

Furto bici elettrica sul lungotevere San Gallo

I fatti sul Lungotevere San Gallo, in Centro Storico, dove i militari dell'Arma hanno visto i due che tentavano di tagliare con la tronchese la catena che assicurava una bicicletta elettrica ad una transenna.

I militari, in transito proprio in quel momento lungo la strada, li hanno colti sul fatto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare la proprietaria della “e-bike” alla quale, poco dopo, è stata riconsegnata “sana e salva”.