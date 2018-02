Tubo e tanica per rubare benzina, vampiri di carburante all'opera all'Alessandrino

Un tubo di plastica ed una tanica. Questi gli attrezzi del mestiere con il quale due vampiri di caburante sono stati sopresi in flagranza di reato all'Alessandrino dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina. I fatti questa notte, a finire in manette due cittadini georgiani, di 29 e 38 anni, senza fissa dimora e nullafacenti, il più grande già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, con l’accusa di furto su auto in concorso.

Furto carbunrante in via degli Olmi

I militari, nel corso di un servizio di controllo, transitando in via degli Olmi, hanno sorpreso i due mentre, mediante l’utilizzo di un tubo in gomma, stavano versando all’interno di una tanica il carburante dal serbatoio di un autocarro. Dopo averli bloccati e sequestrato tutto il materiale rinvenuto, i Carabinieri li hanno ammanettati, accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.