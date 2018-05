Marconi, dopo la gioielleria ladri all'opera al bar. Banda in fuga con le slot machine

Due furti notturni sulla stessa via a distanza di due settimane esatte. Siamo in via Avicenna, a Marconi, dove una banda ha preso di mira il Bar Blu che si trova all'angolo con via Guido Castelnuovo. Infranta la vetrina dell'esercizio commerciale i ladro hanno caricato su un'auto una slot machine ed una macchinetta per il cambio delle monete per poi far perdere le proprie tracce.

Ladri al Bar Blu di via Avicenna

I fatti hanno preso corpo intorno alle 23:00 del 15 maggio, quando la banda è arrivata davanti l'esercizio commerciale. Aperto un varco nella vetrata hanno poi messo a segno il furto dileguandosi a bordo di una Volkswagen Golf vecchio modello. Ad allertare le forze dell'ordine un residente della zona.

Furto slot machine in un bar a Marconi

In via Avicenna sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato San Paolo. Ascoltato un testimone questi ha riferito di aver visto una banda composta da cinque persone, poi fuggite e bordo dell'auto. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, i malviventi sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.

Furto alla gioelleria di via Avicenna

Un furto con le medesime modalità era stato portato a termine lo scorso 2 maggio in una gioielleria che si trova sulla stessa via Avicenna. Infranta la vetrata dell'esercizio commerciale in quel caso la banda riuscì a dileguarsi con oro e gioielli.