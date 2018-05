Fanno buco nel muro ed aprono la serranda del bar tabacchi: rubate sigarette e Gratta e Vinci

Furto in un bar tabacchi a Colli Aniene dove i ladri hanno rubato sigarette e Gratta e Vinci. E' accaduto intorno alle 4:00 della notte del 21 maggio. Ad essere preso di mira l'esercizio commerciale che è anche pizzeria e tavola calda di via Edoardo D'Onofrio. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste che hanno constatato l'avvenuto furto.

Ladri al bar tabacchi di Colli Aniene

In particolare la banda, dopo aver fatto un buco nel muro, è riuscita ad aprire la serranda dell'ex bar 3 Stelle. Entrati nell'esercizio commerciale i ladri hanno rubato circa 190 stecche di sigarette e 90 Gratta e Vinci per poi darsi alla fuga. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro.