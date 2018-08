Ladri provano ad entrare nel bar, trovati mentre forzavano la serranda

Li hanno sorpresi poco dopo le 7:00 del mattino mentre stavano tentando di forzare la serranda di un bar in piazza Gimma, al Quartiere Africano. Ad essere arrestati dagli agenti del Reparto Volanti della polizia due romani, entrambi 21enni, dovranno rispondere di tentato furto aggravato.

Documenti falsi in via Gallia

Sempre nella gioranta di ieri 8 agosto, ma nella notte, in via Gallia, a San Giovanni, gli agenti delle Volnati hanno fermato un cittadino polacco di 33 anni per un controllo. L'uomo è poi finito in manette per possesso di documenti falsi: in un borsello custodiva 12 documenti di identità falsificati.