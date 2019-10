Ladri ballerini, ballo di gruppo per rubare portafogli: la nuova frontiera del borseggio

Ballavano intorno alle vittime per distrarle, prima di borseggiarli. La banda di ladri ballerini, però, è stata scoperta e sgominata dai carabinieri della compagnia Roma Centro che hanno arrestato un egiziano di 22 anni, un marocchino di 34 anni, un libico di 19 anni e una romana di 18 anni, pionieri di un nuovo stratagemma per sfilare portafogli.

I quattro, infatti, sono stati notati in via Giolitti da due militari liberi dal servizio e occasionalmente in transito, dove avevano circondato, in una sorta di ballo di gruppo, un compiaciuto turista svedese di 56 anni.

Peccato che dopo pochi passi di danza, uno di loro, con mossa fulminea, gli abbia sfilato il portafogli dalla tasca. Vista la scena, i Carabinieri hanno immediatamente allertato il 112 consentendo ad altre pattuglie di convergere velocemente nella zona per procedere al loro fermo.

La refurtiva, consistente in 300 euro circa, carte di credito e documenti personali, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i 4 ladri ballerini sono stati ammanettati e portati in caserma, in attesa del rito direttissimo.