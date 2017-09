Ladri all'autoconcessionaria: fermata banda

Si sono introdotti all’interno di un concessionario auto in via Nettunense, ma sono stati individuati e bloccati dagli agenti di polizia impegnati nel controllo del territorio. A finire in manette una banda di quattro ladri, fermata la notte del 24 settembre nel territorio di Anzio. I quattro, tutti uomini di 49, 41, 22 e 18 anni. L'arresto da parte dei poliziotti del commissariato del Comune neroniano, i ladri dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.