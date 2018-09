Turisti in visita ai Musei Vaticani e ladri in azione sulle loro auto in sosta. E' successo nel pomeriggio di venerdì. Sono poi stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro ad arrestare due nomadi, un 60enne già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per precedenti reati e un 42enne già noto alle forze dell’ordine, entrambi domiciliati presso la baraccopoli de La Monachina, per tentato furto aggravato in concorso.

Furti dalle auto in sosta in viale Vaticano

Transitando su viale Vaticano, i Carabinieri, impegnati in un servizio in abiti civili mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio in danno dei turisti, hanno sorpreso i due complici che, dopo aver infranto il lunotto posteriore di un’auto in sosta, stavano portando via le valige custodite all’interno del portabagagli.

Ladri in manette al Vaticano

I Carabinieri hanno subito bloccato i ladri ed hanno eseguito accertamenti sul veicolo per individuare le vittime. L’auto, intestata ad una società di noleggio, è risultata in uso ad una coppia di turisti rintracciati nei Musei Vaticani. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.