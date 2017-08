"Anche questa macchina ce la siamo fatta", ladri chiacchieroni arrestati dalla polizia

"Anche questa macchina ce la siamo fatta". Sono queste le parole, pronunciate con soddisfazione, che hanno determinato il destino di due ladri d’auto arrestati dalla Polizia di Stato.

Ladri chiacchieroni al bar

Parole, udite da un agente del commissariato Prati, il quale, libero dal servizio, era di passaggio nei pressi di un bar di via Ferrari, non lontano dal Tribunale Civile, in zona Prati. Nella circostanza, il poliziotto, li ha in un primo momento notati parcheggiare l’autovettura; appena scesi ha sentito la frase incriminata, e ha chiesto ausilio ad una pattuglia.

Auto rubata a Montagnola

Dagli immediati controlli sulla targa dell’auto, di nuova immatricolazione, è emerso che era stata denunciata rubata poco prima in via Veiana, a Montagnola. Subito fermati e identificati per un italiano di 27 anni , ed un cittadino ucraino di 33 anni, i due uomini sono stati accompagnati negli uffici del commissariato. Entrambi con numerosi precedenti di polizia specifici, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Furti auto a Roma sud

Sono in corso ulteriori indagini, per verificare se gli stessi, che dimorano in zona Roma-sud, siano autori di analoghi furti d'auto avvenuti recentemente in zona.