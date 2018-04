Giovani ladri tentano furto nella sede dell'associazione culturale: denunciati

Un giovane italiano di 20 anni, nullafacente, ed uno studente di 17 anni, originario del Madagascar, entrambi incensurati, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano per tentato furto e danneggiamento.

Furto associazione culturale Anguillara Sabazia

La segnalazione al 112, è arrivata in piena notte da un residente del luogo che segnalava la presenza di 2 giovani intenti a forzare la porta d’ingresso di un’Associazione Culturale, ubicata all’interno della Stazione Ferroviaria di Anguillara Sabazia.

Denunciati due giovani ladri

L’immediato intervento dei militari ha permesso di raggiungere il posto in pochi minuti mentre,idue erano ancora sul posto. Alla vista dei militari hanno cercato di scappare e sono stati fermati poco dopo, al termine di un breve inseguimento a piedi. Nel corso del successivo controllo, uno dei due è stato trovato in possesso della maniglia del citato portone d’ingresso. I giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e riaffidati alle rispettive famiglie.